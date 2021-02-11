Konyaspor'u penaltılarda geçen Beşiktaş kupada yarı finale yükseldi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatmaları Oğuzhan Özyakup ve Abdülkerim Bardakçı'nın karşılıklı golleri ile 1-1'lik eşitlikle geçilen mücadelede konuk olduğu Konyaspor'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Kartal'ın yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehir oldu.

Abone ol

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk olduğu Konyaspor'u penaltı atışları ile eleyerek son yarı finalist oldu.

13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 17. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle geçilen maçta tur atlayan taraf penaltılarla belli oldu. Penaltılar sonunda 3-2 galip gelen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi ise Başakşehir oldu.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

50. dakikada Rosier'in ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti.

52. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

60. dakikada Rosier'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta top üstten auta çıktı.

71. dakikada Atiba'nın ceza sahası içine pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

72. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine pasında kaleci Eray Birniçan ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada Rosier ceza sahası içinde karambolden gelen topu Ghezzal'a kaldırdı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

115. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abubakar'ın kaleye şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Beşiktaş'ta penaltıları kullanan Ghezzal, Resier ve Necip Uysal topu filelerle buluştururken; Mensah ise çerçeveyi tutturamadı.

Konyaspor'da ise Guilherme ve Miya atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Kravets, Skubic ve Abdülkerim Bardakçı penaltı atışlarından faydalanamadı.

Beşiktaş penaltı atışlarında İttifak Holding Konyapor'a 3-2 üstünlük kurarak kupada yarı finale yükseldi.

Konyaspor: 1 - 1 :Beşiktaş

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 78 Oğuz Kağan Güçtekin), Hadziahmetovic (Dk. 46 Diomande), Sekidika (Dk. 91 Bytyqi), Shengelia (Dk. 61 Miya), Milosevic (Dk. 78 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 65 Kravets)

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic (Dk. 64 Larin), Atiba (Dk. 106 Mensah), Oğuzhan Özyakup (Dk. 82 De Souza), N'Koudou (Dk. 82 Ghezzal), Cenk Tosun (Dk. 64 Abubakar)

Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Montero, Dk. 84 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia, Dk. 80 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)