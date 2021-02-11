Başakşehir maçını karıştıran ırkçı hakem için UEFA'dan skandal karar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanında oynadığı maçta Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle UEFA Disiplin Kuruluna sevk edilen karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu için UEFA'nın bir disiplin cezası uygulanmamasına karar verdiği belirtildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadığı karşılaşmada maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuştu. 8 Aralık 2020'de oynanan mücadele, sarf edilen ırkçı ifadeler nedeniyle temsilcimizin sahadan çekilmesi sonucunda ertesi gün 9 Aralık 2020'de farklı bir hakem kadrosunun yönetiminde tamamlanmıştı.

Rumen basınından ProSport'un haberine göre; Coltescu'nun soruşturması tamamlandı. Coltescu'nun ifadelerinin ırkçı olmadığı ve dolayısıyla hiçbir disiplin cezası almayacağı belirtildi. ProSport tarafından paylaşılan UEFA Disiplin Komitesi'nin raporuna göre; Coltescu, Pierre Webo'yu göstermek adına 'siyahi', 'o siyahi kişi' tanımlamalarını yaptı. Dil raporuna göre de 'siyahi' veya 'o siyah kişi' ifadeleri aşağılayıcı veya rahatsız edici olarak değerlendirilmedi. 'Siyah' ifadesinin ırkçılık karşıtı örgütler ve ırkçılıkla mücadele hareketlerinde de yaygın olarak kullanıldığı belirtildi.

UEFA'nın aktarılan raporunda hakemin Rumence'de 'siyahi' anlamına gelen 'negru' kelimesini kullandığı ve bunun İngilizce'deki ırkçılık içeren ifadeye benzer fonetikte olduğu aktarıldı. Bunun da cezalandırılması gereken bir davranış olmadığı kararına varıldı. (Fanatik)