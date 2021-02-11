Çin'de İngiliz yayın kuruluşu BBC World News'in yayın yapması yasaklandı.

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre; Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden (NRTA) yapılan açıklamada, İngiliz yayın kuruluşu BBC World News'in Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının 'doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini' ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada; ülkede BBC World News'in yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN'nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini 'çifte standart' olarak değerlendirerek İngiliz hükümetini 'hatasını düzeltmeye' çağırmıştı.