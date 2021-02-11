BIST 1.553
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,12
HABER /  YEREL

Antalya'da mutfağa giren koca hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 30 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evinde iple asılmış halde ölü bulundu. Haberi alıp eve gelen eşi gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

Üzücü olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 34. Sokak'ta bir evde yaşandı. 10 yaşındaki çocuğu mutfağa girdiğinde annesi Fatma Nur Sarı'yı (30) ipte asılı halde gördü. Çocuğun evin yanında bulunan amcasına durumu anlatmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Fatma Nur Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. O sırada işte bulunan kocası Fatih Sarı olayı öğrenir öğrenmez eve geldi. Gördüğü manzara karşısında fenalaşan ve gözyaşlarına boğulan acılı koca sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu sakinleştirildi.
Fatma Nur Sarı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Nevşehir'de 'gizli hazine heyecanı gören hayran kaldı yatırımcılar talip oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci doz aşıyı oldu! Sırada kimler var işte aşamalar
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
Antalya'da mutfağa giren koca hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu
ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı
Sivaslı gencin mukavvadan yaptığı 'Ejder Yalçın' ve 'Yörük' maketleri gerçeğini aratmıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Berberoğlu' açıklaması
Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran Semahat Yolcu'ya 1 yıl 6 ay ceza verildi
Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı
Yorumlar