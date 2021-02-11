Bu çiçek her gün 100 milyon kez tıklanıyor! Gizemi çözüldü

Wikimedia Commons’ta yer alan mor bir papatya resmi her gün ortalama 100 milyon kez tıklanıyor ve gelen trafiğin yüzde 20’sini çekiyor. Soruşturma başlatan yetkililer yaşanan olayın gizemini çözdü.

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2004’te Hollanda’nın Lahey kentindeki Florence Nightingalepark'ta çekilen mor bir papatyanın fotoğrafı günde ortalama yüz milyon kez görüntüleniyor. Kullanıcıların telif hakkı istemediği fotoğrafların, videoların ve ses dosyalarının ücretsiz sunulduğu Wikimedia Commons'ta yer alan fotoğraf, ayrıca sitenin tüm trafiğinin yüzde 20’sini çekiyor.



Platformunun makine öğrenimi sorumlusu Chris Albon, görsele gelen trafiğin 29 Haziran’da aniden yükseldiğini ve 8 aydır artmaya devam ettiğini söyledi. Ancak, gizemli “mor papatya”, sitenin kaynakları fazlasıyla tüketmesi nedeniyle, Wikipedia ve Wikimedia Commons'ı denetleyen kar amacı gütmeyen kuruluş Wikimedia Vakfı tarafından bir soruşturma başlatılmasına yol açtı. Albos, 9 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, “Veri merkezlerimizden birine gelen tüm taleplerin beşte biri bu çiçek görüntüsü için. Kimse nedenini bilmiyor” ifadelerini kullandı.







"90 milyon istek aldığımızı fark ettik"

Yapılan soruşturmanın sonuçlarında ise "Bugün, Hindistan'daki çeşitli internet servis sağlayıcılarından yaklaşık 90 milyon istek aldığımızı fark ettik. Bunlar son derece farklı IP’lerden geldikleri ve günlük bir trafik modelini takip ettikleri için çok tuhaf. Analistler trafiğin nereden geldiğini anlamak için tersine görsel arama gibi çeşitli teknikler denedi, ancak sonuçlar verimli olmadı. Bununla birlikte, trafiğin büyük bir kısmının Hindistan'daki bir mobil uygulamadan geldiğini görüldü. Ancak, Hindistan'daki araştırmaya katılan internet kullanıcıları, popülaritesine rağmen çiçeğin görüntüsü onlara tanıdık gelmediği için şaşkın görünüyordu." denildi.



Mor papatyaya yönlendiriyor

Araştırmacılar, fotoğrafın bir uygulamanın açılış ekranında yer aldığı için görüntülenme sayısının artabileceği sonucuna vardı. Bu kapsamda analistler, Hindistan’da kullanılan tüm popüler uygulamaları popüler indirdi, ancak mor bir papatya fotoğrafı bulamadı. Sonunda, soruşturma halen ettiği için ismi açıklamayan popüler bir sohbet uygulamasının kullanıcılarını, örtülü bir şekilde Wikimedia’daki mor papatyaya yönlendirdiği bulundu.



Sohbet uygulaması çıktı

Rest of World adlı internet sitesinde yayımlanan bir haberde, Wikimedia’nın kaynaklarını kullanan uygulamanın Hindistan popüler sohbet uygulamalarından MX TakaTak, Moj veya Josh olabileceğini tahmin etti. Ancak, Wikimedia Vakfı yorum talebine yanıt vermedi.