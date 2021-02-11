Erol Bulut'la yollar ayrılacak mı? İşte Ali Koç ve Emre'nin kararı

Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyeti ve kupa hezimetinde faturayı Erol Bulut’a kesti. Ancak Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu genç hocanın yanında yer alıyor.

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Kadıköy’deki derbi yenilgisiyle liderlik gitti derken, Fenerbahçe yine aynı sahada Başakşehir’e kupadan elenince teknik direktör Erol Bulut üzerindeki eleştiri okları istifaya davete dönüştü. Sarı lacivertli taraftarlar ağır ifadelerle hocadan görevi bırakmasını isterken, Erol Bulut’a koruma kalkanı geldi. Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, geleceği tartışılan Bulut’un yanında saf tuttu. Yönetim, zirve yarışında teknik adam değişikliğinin takıma daha çok zarar vereceğini düşünüyor.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; başkanlığa Aykut Kocaman, Phillip Cocu değişikliğiyle adım atan Ali Koç, camianın isteği üzerine Ersun Yanal’ı getirmiş ancak yine istenen sonuç alınamamıştı. Erwin Koeman ve Tahir Karapınar’ın geçici hocalıkları da hesaba katıldığında kısa sürede çok fazla değişiklik yapan Koç’un Bulut’tan kolay kolay vazgeçmeyeceği ifade ediliyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Bulut’a güvendiklerini ifade ederken “Hocamızla şampiyonluğa ulaşacağız” diyerek görüşünü ortaya koydu.

Yönetim arkasında durmuştu

Teknik adam değişikliğine yönelik beklenti daha önce de gündeme gelmişti. Ligde kazanılan Başakşehir maçı öncesi zor durumda olan sarı-lacivertlilerde yönetim Erol Bulut'un arkasında durmuştu. Bu maç sonrası ciddi bir çıkış yakalayan takım liderliğe kadar yükselmişti.