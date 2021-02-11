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Batman Valisi Hulusi Şahin duyurdu! Şehirde mutasyonlu virüs tespit edildi

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da korona virüs vakalarında düşüş yaşanırken, bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

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Kent Konseyi toplantısında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, korona virüs salgını ile mücadelede tedbirlerin aksatılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin birçok ilinde görünen mutasyona uğramış virüsün Batman'da da bir kişide görüldüğünü söyledi. Mutasyona uğramış virüsün görüldüğü kişinin izole edildiğini ifade eden Vali Şahin, "Tedbirlerimizi arttırmalıyız. Hastalıkla mücadelede en etkili yöntem maske, mesafe ve hijyendir. Tedbirlerimizi alamazsak eğitim, kültür ve ticaret hayatımız zorlaşır. Tedbirlerimizi alırsak üstesinden geliriz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Ölüm oranı Batman’da 1.1, Türkiye geneli 3.3, dünya geneli yüzde 10'dur. Batman’da sağlık çalışanlarımızı bu konuda takdir ediyoruz" dedi.

Yüz yüze eğitim için gerekli takvime göre hareket ettiklerini anlatan Vali Şahin, "Yüz yüze eğitim için gerekli takvime göre hareket ediyoruz. Ama vaka sayısında artış olursa tekrar eskiye dönebiliriz. Hiçbir şey çocuklarımızdan önemli değil. Bunun için hep birlikte bu salgının üstesinden gelmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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