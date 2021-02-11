Ordu'da katı atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar bebek cesedi buldu
ORDU'da katı atık ayrıştırma tesisinde ekipleri harekete geçiren olay yaşandı. Çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedine rastladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Abone ol
Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.