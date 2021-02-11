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HABER /  SAĞLIK

Dikkat çeken ayrıntı! Cerrahi maskenin üzerine kumaş maske riski azaltıyor

Dünya mutasyonlu virüs kabusu yaşarken maskelerin de çift olması yönünde bazı uzmanlar görüş bildiriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maskeler ile ilgili bir detay paylaştı. Yapılan çalışma ile kumaş maskelerin altına takılan cerrahi maskelerin Covid-19'a karşı korumayı yüzde 95’a kadar artırabileceği iddia edildi.

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Koronavirüs, mutasyon derken uzmanlara göre kapalı alanlarda çift maske şart oldu. Maskelerle ilgili kafa karışıklığı sürerken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kumaş maskelerin altına takılan cerrahi maskelerin Covid-19'a karşı korumayı önemli ölçüde artırabildiğini buldu.

Yüzde 95 azalma

Yapılan çalışmada, iki kişi arasındaki damlacıkların yayılımı simüle edildi. Her iki tarafın da çift maske takması durumda virüsü iletiminin yüzde 95 civarında azaldığı görüldü. 

Araştırmanın yazarları "Çift maske kullanımı, fiziksel mesafe, kalabalıklardan ve yetersiz havalandırılan iç mekanlardan kaçınma ve iyi el hijyeni gibi diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde corona virüsün  yayılımını durdurmak için oldukça etkili bir araçtır” denildi. 

116 bin kişinin hayatı kurtarılabilir

NTV'de yer alan habere göre Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, aynı zamanda  insanların yüzde 95'inin halka açık yerlerde maske takmasının, 1 Haziran'a kadar ülkede 116 binden fazla kişinin hayatını kurtarabileceğini ortaya koydu. 

Öte yandan CDC, ilk kez pandeminin Kuzey Amerika’yı sert bir şekilde vurduğu Nisan 2020'de halkın kumaş maske giymesini önerdi. Ancak, ne tür kumaşların kullanılabileceği belirtilmemişti.

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