15 Şubat'ta açılacak sınıflar hangisi hangi illerde okullar açılıyor?

15 Şubat'ta vaka sayısı düşük olan köy okulları açılacak, tüm bağımsız anaokullarını açılacak. İlkokullar ise seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü açık kalacak. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik detaylı bilgiler

Abone ol

Okulların açılacağı tarih veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim takviminde yeni yol haritasını belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, Okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıta kavuşturarak, 15 Şubat tarihini işaret etti.

Yüz yüze eğitimin usullerini bildiren Bakanlık, çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabileceğini bildirdi. Diğer yandan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca ise öğretmenlerde aşılama sürecinin detaylarını paylaştı. İşte, yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiler.

Yüz yüze eğitim takvimi ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi. Öte yandan, MEB'den gelen yazılı açıklamada da okula başlayacak sınıflarda ders saatleri belli oldu. Sağlık Bakanı Koca ise öğretmenlerde aşılama sürecinin şubat sonuna doğru yapılacağını bildirdi.

Okullar ne zaman açılacak:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. Selçuk şunları söyledi;

15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.

MEB yazı gönderdi: 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlenerek illere gönderildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

5,6 VE 7’ler uzaktan eğitime devam:

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.