Galatasaraylı Ryan Donk'a milli takım kapısı açıldı

Galatasaray'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un Surinam Milli Takımı'nda oynamasının önü açıldı.

Abone ol

Galatasaray forması giyen Ryan Donk'a Surinam Milli Takımı'nın yolu açıldı. Telegraaf'ın haberine göre, geçmişte Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Surinam asıllı futbolcular için FIFA'dan karar çıktı. Ryan Donk'un da aralarında bulunduğu futbolcular için Surinam Milli Takımı'nın kapısı açıldı.

Ryan Donk daha önce Hollanda U21 takımıyla 23 maça çıkmıştı. Verilen karar neticesinde Ryan Donk'un dışında Miquel Nelom, Mitchell Donald, Diego Biseswar ve Kelvin Leerdam da Surinam Milli Takımı'nda forma giyebilecek.

Daha önce Nigel Hasselbaink, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Roland Alberg, Myenty Abena, Ishan Kort ve Damil Dankerlui gibi oyuncular da Surinam Milli Takımı'nda forma giyme hakkını kazanmıştı.

2021 CONCACAF Gold Cup'a katılma hakkı kazanan Surinam tarihinde ilk kez bu turnuvada mücadele etmeye hazırlanıyor.