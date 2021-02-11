MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci doz aşıyı oldu! Sırada kimler var işte aşamalar

TÜRKİYE'de bugün ikinci doz koronavirüs aşılaması başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ikinci doz aşıyı yaptıranlar arasındaydı.

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ÇİN'den alınan koronavirüs aşılarının ikinci dozu bugün yapılmaya başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırıp sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" diye yazdı.

Türkiye'de kim ne zaman aşılanacak?

Çin'den getirilen koronavirüs aşıları Türkiye'de gruplar halinde yapılacak. İlk aşamada olanların bugün ikinci dozları yapılıyor. Aşı sıralaması şöyle:

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak. Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.