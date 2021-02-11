Mutasyonlu virüs görülen Trabzon'da vakalar patladı korkutan açıklama

TRABZON mutasyonlu virüs varyantının görüldüğü illerden biriydi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentteki koronavirüs vakalarının patladığını açıkladı.

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TÜRKİYE'de şu ana kadar mutasyonlu virüs görülen kişi sayısı 392'yi buldu. Bu mutasyonlu virüslerin 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi G. Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant. Mutasyonlu virüs görülen illerdin biri de Trabzon oldu. Normal koronavirüsten yüzde 70 daha bulaşıcı olan koronavirüs Trabzon'da vakaların patlamasına sebep oldu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta Çin'den getirilen aşıların ikinci doz aşılamasında kentteki ürküten tabloya dikkat çekti. Trabzon’da Covid-19 vaka sayılarında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Dr. Usta, endişe yaratan şu bilgileri verdi:



-“Vaka sürecini yönetirken dip yapmayı beklerken vakalar belirli bir aşamadan sonra tekrar yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. Bu hepimiz için önemli ve sıkıntılı bir seviye. Vakaların artış hızını durdurabilmek için aşılar, karantina tedbirleri, kurallara uyma yönünde hareketimizi sıkı sıkıya devam ettiriyoruz ama vakalarımız Trabzon’da beklediğimizden fazla artış trendinde.

Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde başladı. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden tarafı bu.

-Bunların daha aşağılarda olsa ve daha yavaş başlayarak devam edebilseydi belki daha rahat olabilirdik ama şu anki rakamlara göre önümüze daha farklı ve fazla vakaların geleceğini düşünüyoruz. O tedirginlikle daha sıkı tutmaya gayret ediyoruz”.

Mutasyonlu virüs

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yayılma gücünün de arttığını belirten Usta, “Bunu ortadan kaldırabilmek için daha farklı tedbirler almak gerekebiliyor. Bakanımızın dün akşam yaptığı açıklamada illerin kendi özelinde kararlar alabilmesinin yolu açılıyor. Bir ilde mutasyonlu virüs varsa ve yayılma hızı fazlaysa kendi içinde kararlarını alarak farklı karantina tedbirleri uygulayabilecek. Şu anki yaptığımız uygulamada ise özellikle bazı ilçelerimizde yoğun şekilde karantina kararları almaya başladık. Hareket gördüğümüz yerde farkındalık oluşturmak, hareketi kısıtlamak adına karantina tedbirlerini sıkı sıkıya uyguluyoruz” dedi.

'Aşılama oranımız yüzde 50'nin üzerine çıktı'

Trabzon’da yapılan aşı çalışmaları hakkında konuşan Usta, “Birinci doz aşılama ve vatandaşın aşılanmasıyla birlikte aşılama oranımız yüzde 50’nin üzerine çıktı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin aşılama yaptık. Hedef kitlemiz şu ana kadar 64 bin civarıydı. Bu anlamda iyi bir oran yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu oran sağlıkçılarda daha yüksek oranda. İkinci dozla birlikte sağlıkçıların aşılaması da bitmiş olacak. Bugün itibariyle 65 yaş üzerine aşılama başladı. Sayıları daha yukarı çekerek inşallah toplum bağışıklığını oluşturmayı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.