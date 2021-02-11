Konya delik deşik! Her yerde devasa obruklar çıktı 1 yılda 600'e ulaştı

Arık, "Havzada obruk oluşabilecek yerler, obruk riski taşıyan, taşımayan ya da olabilecek olan yerler şu anda deprem bölgesi haritası gibi, obruk risk haritası veya tehlike haritası ortaya konulacak. Daha sonra da vatandaşımıza bunlar sunulacak'' diye konuştu.