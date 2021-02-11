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Raymond Domenech dönemi 47 gün sürdü

Fransız ekibi Nantes, Aralık ayının sonunda göreve getirdiği 69 yaşındaki Raymond Domenech ile yollarını ayırdı.

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Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta Raymond Domenech dönemi kısa sürdü.  Aralık ayının sonunda deneyimli teknik direktörü göreve getiren Fransız ekibi devam eden kötü gidişatın ardından 69 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Raymond Domenech'in Nantes macerası 47 gün sürdü. Bu süre içinde 8 maç oynayan Nantes bu karşılaşmalardan 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Raymond Domenech, Nantes'a imza atana kadar 10 yıl takım çalıştırmadı.

Raymond Domenech'in yerine Antoine Kombouare
Nantes, Raymond Domenech'in yerine Antoine Kombouare'nin göreve getirildiğini duyurdu. Antoine Kombouare son olarak 2019-20 sezonunda kısa bir dönem Toulouse'u çalıştırmıştı.

Nantes, Ligue 1'de 24 maç sonunda topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

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