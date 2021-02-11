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Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan kötü haber

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç korona virüse yakalandı.

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Samsun'da görülen ilk vakadan itibaren yoğun mesai ile pandemiye karşı mücadele veren İl Sağlık Müdürü Oruç da korona virüse yakalandı. 5 gün önce pazar günü verdiği PCR testinin pozitif çıkması sonucu bir süre evde tedavi gören Oruç, akabinde tetkiklerin sıkıntılı gözükmesi üzerine Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumunda herhangi bir mutasyon şüphesi olmadığını ifade eden Oruç, "Genel klinik durumum şu anda iyidir. 6. ve 7. gün kritik süreç başlıyor. Ben vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ve buradan maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söylüyorum" dedi.

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