Ankara'da çökertilen Suriyeli büyücü çetesinin büyü başına 4 bin 500 TL aldığı ortaya çıktı

ANKARA'da Suriyeli büyücü çetesine yönelik 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları çıktı. Çetenin sözde büyü başına 4 bin 500 TL para aldıkları belirlendi.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün 15 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 'büyü yapma' vaadiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü evde yapılan aramada, büyü yapmada kullanılan öküz kafası, Arapça yazılı muska kağıtları, mumlar, sandalyeye bağlanmış oyuncak bebek ve heykeller bulundu.

Gözaltına alınanlardan birinin de 1 yıl önce belediyeden yemek yardımı alırken şimdi villa sahibi olduğu belirlendi.

'İnsan bağlama' gibi vaatler verdiler

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin, 'insan bağlama', 'insanları ayırma', 'zenginlik' ve 'araba sahibi olma' konularında büyü vaadiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Hasta çocuklara büyü!

Çocukları hasta olan yurt dışındaki müşterileriyle görüntülü görüştükleri ve hasta çocukların fotoğraflarını okuyup-üfleyerek büyü yaptıklarını iddia ettikleri belirlendi.

Okuyup-üfleyip kargoyla gönderdiler

Görüntülü görüştükleri müşterilerine, okuyup-üfledikleri yüzük, kolye ve künye gibi takıları da yaklaşık 4 bin 500 lira karşılığında kargoyla gönderdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin tamamının telefonunda Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edilen büyü merkezinin görüntüleri çıktı. Ayrıca şüphelilerin çoğunun akraba olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, büyü başına yaklaşık 4 bin 500 lira aldığı saptandı.