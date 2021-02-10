Ankara'da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi! Evden çıkanlara polis bile şaşırdı
ANKARA'da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi. Şahısların 'büyü' yaptıklarını iddia ederek topladıkları paralarla zengin olduğu belirlendi. İçlerinde 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı alırken şimdi villa sahibi olan da var...
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli çete tespit edildi.
6 ay izleri sürüldü: Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi.
İnternet sitesi de açmışlar: Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.