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Hatay'dan korkunç haber! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

HATAY'dan son gelen haber korkunç...Çıkan tartışma sonucu mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldüren koca gözaltına alındı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren koca gözaltına alındı.

Özerli Mahallesi'ndeki evlerinde Ercan Y. (50) ile eşi Şule Y. (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ercan Y. mutfaktan aldığı bıçakla Şule Y'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, 4 çocuk annesi Şule Y'yi ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şule Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ercan Y. gözaltına alındı.

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