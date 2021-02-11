İzmir Dikili açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 11.45'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 11.45'te, merkez üssü Ege Denizi Dikili açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre altındaki deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Gün içinde kaydedilen depremler şöyle:

Ege Denizi: Saat 11:29'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sakarya Akyazı: Saat 10:36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz: 10:35'de Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla Ula: Saat 09:56'da 1.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Adana Karaisalı: Saat 09:38'de 1.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.