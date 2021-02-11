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Gaziantep'te kötü kokular gelmeye başladı! Eve girenler şok oldu

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te eşiyle tartıştıktan sonra bir süredir arkadaşının evinde kalan 31 yaşındaki Aykut P., kendisini asarak yaşamına son verdi.

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​Bir süre önce eşiyle tartışan 1 çocuk babası Aykut P., arkadaşının Güneykent Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı. Dün gece, Aykut P.'nin kaldığı teras kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine binada oturan aileler, ev sahibine haber verdi. Ev sahibi de Aykut P.'yi aradı, ulaşamayınca da yakınlarına haber verdi. 

Adrese gelen yakınları çilingir yardımıyla girdikleri evde Aykut P.'yi kapının ardında tavana asılı buldu. Birkaç gün önce intihar ettiği tahmin edilen Aykut P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aykut P.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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