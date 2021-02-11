Ahmet Hakan resmen gömdü! Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet Hakan, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara yönelik sarfettiği sözlere Hürriyet'teki köşesinden sert tepki gösterdi. Hakan, 'Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir' dedi.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Facebook hesabından tepki çeken açıklamalara imza atan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ı bugünkü yazısında adeta topa tuttu.

İşte Hakan'ın o yazısı...

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

Böyle bir adamın yönettiği ilahiyattan sevgi dili nasıl çıkacak?

“İşi bitiririz” derken ne demek istiyor bu dekan?

Kesecek mi? Öldürecek mi? Katliam mı yapacak?

Buradan YÖK’e soruyorum:

Bu adam, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı unvanını kullanmaya devam edecek mi?

Buradan savcılara soruyorum:

Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın...