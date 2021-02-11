Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu bu yıl tutar artacak mı?
Milyonlarca emekli vatandaşın ikramiyeleri büyük ihtimalle 10-12 Mayıs’ta hesaplara yatacak. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak.
13 buçuk milyon emekli insanımıza bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?
İşte 2021 emekli bayram ikramiyesine dair 8 soruda rehber...
Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
Ne kadar ödenecek?
Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 aylık alanlar ne yapacak?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.