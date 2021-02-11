Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu bu yıl tutar artacak mı?

13 buçuk milyon emekli insanımıza bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?

İşte 2021 emekli bayram ikramiyesine dair 8 soruda rehber...