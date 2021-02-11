Hızır orucu duası nasıl okunur Hızır orucu niyet duası okunuşu

Hızır Orucu 2021 yılında ne zaman tutulacak belli oldu. 3 gün tutulan Hızır orucu Hızır orucu 13 Şubat cumartesi günü başlayacak ve 15 Şubat'ta sona erecek. Peki hızır orucu nedir, duası nasıldır? Hızır orucu rüyası görmek için ne yapmak gerekir?

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2021 yılında Hızır orucu 11-12-13 Şubat tarihlerinde tutuluyor. Peki Hızır orucu duası nasıldır? Rüyanızda evleneceğinizi kişiyi görmek için Hızır orucu rüyasına nasıl yatılır? Hızır Orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde tutulur. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır. İşte, Hızır Orucu hakkında merak edilenler Hızır Orucu ile ilgili detaylar haberimizde...

Hızır orucu ne zaman: Hızır Orucunu kimi Alevi ve Şİa vatandaşlar 6,7,8 Şubat 2018, kimi vatandaşlar da 13,14,15 Şubat'ta tutar. Cem Vakfı verilerine göre ise Hızır Orucu 13 Şubat Salı günü başlıyor 15 Şubat Perşembe gecesi bitiyor.

Hızır orucu rüyası nedir nasıl görülür: 3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor. 3. günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz kişidir.

kısmeti bile

Misafir Hızır arzulu dile

Hatayi uğrunu tut vergil ele

Mihmanlar siz bize safa geldiniz

Aleviler her evine gelen misafiri Hızır diye karşılar. Kendisine mihman eder ve bütün cömertliğini gösterir, yarin yanağından gayri mihmanıyla her şeyi bölüşür. Misafirperverliğini gösterir ve mihmanını uğurlar çünkü mihman Hızır’dır, Hakk’tır, mihman gelene eve bereket gelir (Bakara suresi ayet 3).



“(O takva sahipleri ki) onlar gaybe inanırlar. Kendilerine rızk olarak verdiğimizde de Allah yolunda harcarlar.” İşte ayetteki rızk ve Alevilerin işte cömertliği ve işte paylaşmanın güzel örnekleri.



Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte ab-ı hayat suyunu aramaya çıkar. Hızır ve İlyas bu suyun kaynağını bulup içmişler ve ölümsüzlüğe ermişlerdir. Hızır ve İlyas sağdır yaşamaktadır. Hızır karada, İlyas denizlerde, yardıma muhtaç olanlara zor durumda olanla yardım ederler. Yetiş ya Hızır diyenlerin carına yetişirler.



Zulmet deryasına nur edip gelen

Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir

Garibim, mazlumun halinden bilen

Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir.



Hızır ve İlyas yılda bir kez (6 Mayıs Hıdrellez) gününün gecesi bir gül ağacının altında buluşurlar.

Hızır orucu duası nasıl yapılır: Oruca başlarken edilen niyet duası:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

Sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.