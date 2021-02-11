BIST 1.550
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,40
HABER /  YEREL

Karabük'te korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü kağıt gibi yırtıldı

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce kağıt toplama aracına sonra ise çöp kamyonuna çarptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Göztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. 37 EA 315 plakalı Renault marka otomobili ile seyreden Satı E. (61), önce park halindeki geri dönüşümde kullanılan 37 BA 463 plakalı kağıt toplama aracına ardından ise 78 BR 151 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada kağıt toplama aracının kasası yerinden koparak devrilirken, otomobil ise adeta kağıt gibi yırtıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak, 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan hastanede yapılan kan testinde sürücünün 400 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kağıt toplama aracının kasası vatandaşlar tarafından kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Turistler akın etti! Gaziantep'teki camideki düzenekler görenleri şaşırttı sebebi ise... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Golf sopasıyla kocasının iş yerini bastı! Aldatılan kadının intikamına Yargıtay ‘tepki’ dedi
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Falcao, Haziran'da yolcu! İşte yeni takımı
Türkiye'de 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan'dan mutasyonlu virüs açıklaması
Aydın'da kameralara takıldı ilk kez görüntülendi! Nesli tükenmek üzere
Niğde'de 870 bin liraya sıfır alınan otomobil iş insanına 2 ay sonra şok yaşattı
Luka Doncic triple-double yaptı, Dallas Mavericks kazandı
Alişan aslen nereli kaç yaşında? Şarkıcı Alişan kimdir?
Fenerbahçe'de servet harcandı sonuçlar fiyasko
Yorumlar