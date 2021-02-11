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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AB ülkelerine sitem! Türkiye'yi dışlamayın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB'nin Türkiye'yi artık dışlamaması gerektiğini belirterek, üyelik çalışmalarının hızlanmasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri ile Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) çatısı altındaki Avrupalı sosyal demokrat ve sosyalist partilerin genel başkanlarına bir mektup yazdı.

Daha önce sık sık Avrupa ülkelerine Türkiye'yi şikayet eden CHP Lideri, bu sefer AB için mesaj yolladı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde dışlandığını belirten Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin AB'den dışlanmaması" çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz.” diyerek şu ifadeleri kullandı;

Türkiye Batı'da hak ettiği yeri almalı
“Bizim Türkiye için öngördüğümüz demokratikleşme programı temelde Türkiye'yi Batılı demokrasiler ailesinin bir mensubu olarak saygın bir yere oturtma ilkesine dayanmaktadır. Bugün otoriter popülizmin yarattığı demokrasi sorunları karşısında çözümün ülkelerin içine kapanması olmadığını düşünüyorum. Aksine demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde dünyanın tüm demokratları bir araya gelmelidir. Türkiye’nin Batılı demokrasiler içinde hak ettiği yeri alması konusunda doğru siyasi tartışmaların ortaya çıkmasına imkan yaratmanız, yani Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere karşı çıkmanız, aksine bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri memnun edecektir.”

Türkiye Birliğe çok katkı sağlar
Avrupa ailesinin ve Avrupa Birliği’nin üyesi olan bir Türkiye’nin de bölgesinde huzur, barış, ekonomik gelişme ve demokratikleşmeye büyük katkıları olacağını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunu “Hepimiz büyük insanlık ailesinin bir üyesiyiz. Uluslarımız tarihten gelen güçlü bağlarla birbirine bağlı. Bu köklü ilişkiyi bir üst aşamaya taşıyarak Avrupa’yı geçmişte olduğu gibi küresel politikalarda, ekonomide, bilimde ve kültürde dünyanın öncüsü yapmak görevi bizi bekliyor. İlerici değerlerimizin dünyaya şekil verdiği yeni bir çağın başlaması umuduyla mücadelenizde başarılar diliyorum.” ifadeleri ile noktaladı.

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