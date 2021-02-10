Kayserili iki genç yaptı! 92 model Doğan cep'ten kumandalı sürücüsüz akıllı otomobili oldu

Kayseri'de oto tamirciliği yapan Yalçın Abravcı (23) ve İsmail Aydoğan (23) ile yazılımcı arkadaşları Taha Candan (20), 2 bin TL’ye geliştirdikleri yazılımla cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirdi. Melikgazi ilçesindeki Orta Sanayi Mahallesinde 10 yıldır otomobil motoru tamiri yapan Yalçın Abravcı ve İsmail Aydoğan, Ocak ayında ortak arkadaşları olan yazılımcı Taha Candan ile sohbet sırasında cep telefonu ile komut edilebilen araç geliştirmeye karar verdi.