Kayserili iki genç yaptı! 92 model Doğan cep'ten kumandalı sürücüsüz akıllı otomobili oldu
KAYSERİde oto tamircisi ve yazılımcı arkadaşı geliştirdikleri telefondan kumanda sistemini 1992 model TOFAŞ marka bir otomobile uyguladı. İkili birlikte geliştirdikleri sistem için patent başvuru yapmaya hazırlanıyor. Bakın sistemin maliyeti onlara kaça patladı...
Kayseri'de oto tamirciliği yapan Yalçın Abravcı (23) ve İsmail Aydoğan (23) ile yazılımcı arkadaşları Taha Candan (20), 2 bin TL’ye geliştirdikleri yazılımla cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirdi. Melikgazi ilçesindeki Orta Sanayi Mahallesinde 10 yıldır otomobil motoru tamiri yapan Yalçın Abravcı ve İsmail Aydoğan, Ocak ayında ortak arkadaşları olan yazılımcı Taha Candan ile sohbet sırasında cep telefonu ile komut edilebilen araç geliştirmeye karar verdi.
Proje için araştırma yapan 3 arkadaş, bir hafta içinde yazılımcı arkadaşlarının özel olarak 2 bin TL bütçeyle hazırladığı APK sistemini önce 1992 model otomobile uyguladı.
Cep telefonundan komut edilen araç, kendi kendini temassız ve şoförsüz olarak çalıştırdı.
Sistemi de daha gelişten ustalar otomatik bagaj açma, aracı hareket ettirme ve korna sistemini devreye soktu.