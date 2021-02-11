Manchester City rekorla çeyrek finalde

İngiltere FA Cup'ta Manchester City, deplasmanda Swaskea City'yi 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.Abone ol
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kupanın 5. tur mücadelesinde Premier League lideri Manchester City, Championship ekiplerinden Swansea City'nin konuğu oldu.
Manchester City; 30'da Kyle Walker, 47'de Raheem Sterling ve 50'de Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.
Swansea City'nin tek golünü, 77. dakikada Morgan Whittaker kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Resmi maçlarda üst üste 15. kez kazanan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.
Öte yandan Guardiola da Manchester City'nin başındaki 268. maçta 200. galibiyetini aldı.