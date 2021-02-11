Ümraniye'de polislerin üzerine araç sürüp kaçtı! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı

ÜMRANİYE'de polisin üzerine araç sürüp kaçtıktan bir süre sonra yakalanan şahıs, ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Yanındaki kadın gazetecilere küfürler savururken 'sürücü' de 'Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim' diyerek polisleri tehdit etti.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Muammer Bilik, kullandığı 34 BD 5714 plakalı otomobiliyle, Şile Otoyolu üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Bilik, otomobilini görevli polis memurunun üzerine sürerek kaçtı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir yandan kaçan otomobili kovalayan polis, bir yandan da çevredeki bütün yolları kapatarak tedbir aldı. Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü Alemdağ Caddesi üzerinde arabasını park etti. Tam bu sırada arkasından gelen polis ekibi zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Ehliyetsiz ve alkollü!

Yanında bulunan ve isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın ile birlikte polise uzun süre direndi. Yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı ve 0.95 promil alkollü olduğu anlaşılan Muammer Bilik otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek polise direndi.

"İftira atıyorlar"

Polisten kaçmadığını iddia eden Bilik, “İftira atıyorlar, ben niye polisten kaçayım? Otelden rezervasyon yapmışım niye kaçayım. Elmalıkent'ten otoyola bağlanıp buraya geldim. Arabamı arıyorlar sözde polisten kaçmışım. Benim her zaman görevli memura şeyim tam, sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Kadın küfürler savurdu

Bu sırada isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına bağırarak küfür etti. Otomobil içinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran sürücü Muammer Bilik gözaltına alındı. Kelepçe takılarak polis otosuna bindirilen Bilik, yapılan ölçümde 0,95 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Ayrıca yakalanan şahıs video çekmeye çalışarak polislere, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" dedi.

İşlem yapıldı

Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Ayrıca 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı toplam 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.