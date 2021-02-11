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Tekirdağ'da feci kaza! 3 metre yüksekten uçtu takla attı mahalleli isyan etti

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil takla atarak yaklaşık 3 metre yüksekten su kanalına uçtu.

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Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi’ndeki ikametinden Süleymanpaşa ilçesine gitmek için yola çıkan Canan Karaman (56) idaresindeki 59 DE 884 plakalı otomobil, Kavakçeşme Mahallesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazayı gören mahalleli yardıma koştu

Takla atan otomobil yaklaşık 3 metre yüksekten şarampoldeki su kanalına uçtu. Kazayı fark eden Kavakçeşme sakini İbrahim Çelik, sürücünün yardımına koştu. Kaza sonrası sürücü Karaman, mahalle sakinleri ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yaralı çıkarılarak, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


"100 metre kadar bariyer çekilmeli"
Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolun dar ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürerek, tehlike arz eden bölümün yol kenarına bariyer konulmasını istedi. Ballı Mahallesi Muhtarı Bekir Görgüç, “Mahalleden çıkışta yolun sağ şeridinde bir çökme var. Arkadaşımız kaza yapmış. Kazanın yaşandığı yol güzergahı biraz dar. Bu yüzden kazaların önüne geçilmesi için 50 - 100 metrelik bu alana bariyer çekilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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