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Görüntü tedirgin etmişti! Ankara Çayı'nın kırmızı renkte akmasının nedeni belli oldu

ANKARA Çayı'nın kırmızı renkte akması görenleri şoke etmişti. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılması üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlatmıştı. Kırmızı çayla ilgili incelemenin sonuçları ortaya çıktı.

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Ankara Çayı'nın kırmızı renkte akması herkesi tedirgin etti. Yapılan incelemede, Ankara Yenimahalle İlçesi Macun Deresi'nin büyük bölümünün kapalı olarak aktığı ve GİMAT Gıda Toptancıları bölgesinden de geçtiği, kırmızı akmasının nedeninin ise muhtemelen gıda boyasının bir şekilde kanalizasyon veya yağmur suyu hattı ile dereye ulaştığı değerlendirildi.

Tehlikeli madde değil

Sabah'ta yer alan habere göre bölgede sanayi olmaması ve izlenimler neticesinde karışan maddenin tehlikeli madde olmadığı da belirtildi. Çıkan raporda, bölgedeki işletmelerin de incelendiği ancak tam olarak nereden kaynaklandığı tespit edilmediği gözlemlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ASKİ ekiplerince bölgede incelemeler devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ihbarın dün saat 17:15 civarında geldiğini ve 17:40 civarında bölgede inceleme başlattıklarını belirtti. İlk incelemede derenin normal renginde olduğu tespit edilmiş, bölge halkından edinilen bilgiye göre bir süre derenin kırmızı renkli olarak aktığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü anlaşıldı. Bu esnada derede herhangi bir kalıntının da gözlemlenmediği belirtildi.

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