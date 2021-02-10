Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Şubat Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 135 bin 867 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, can kaybı 27 bin 93 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Şubat 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 135 bin 867 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 664 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 95 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e çıktı.

Toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.7, yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.