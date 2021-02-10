Türkiye'nin uzay kararı sonrası Rusya'dan flaş teklif

Rus uzay ajansı Roscosmos'un Türk bir astronotun uzaya gönderilmesine ilişkin iş birliği için Türkiye'den yakın gelecekte teklif almayı beklediklerini söyledi. Roscosmos yetkilileri, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğinin açıklanmasını takip etti.

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Türkiye'nin uzay misyonu programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından uluslararası uzay girişimlerinden Türkiye'ye iş birliği teklifleri geliyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un basın ofisinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir" denildi.

Roscosmos'un söz konusu açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında seçilecek bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini söylemesini izliyor.

"Diyaloğumuz yeni bir seviyeye çıkacak"

Daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulmasıyla yabancı ülkelerden geri dönüşler aldıklarını, Rusya dahil birçok ülke ile bu hususta görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Roscosmos'un basın ofisinden Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkinse Sputnik haber ajansına şu açıklama yapıldı:

"Ülkelerimiz halihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetler arası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır."