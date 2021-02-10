Arda Turan'a verilen ceza sonrası G.Saray karıştı

Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında küfürlü tezahürat yapan Galatasaray kaptanı Arda Turan'a 2 maç ceza verildi. Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı kulüp, "Görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir" açıklamasıyla tepki gösterdi.

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Arda Turan'ın küfürlü tezahürat nedeniyle PFDK'dan 2 maç ceza alması sonrasında Galatasaray, konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir."

"Hukuki dayanaktan yoksundur"

"Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur."

"Senaryonun parçası"

"Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."