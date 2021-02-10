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Kocaeli'de su almaya gidiyordu! Hayatının şokunu yaşadı

KOCAELİ'de su almaya giden bir vatandaş elektrik direğine iple asılmış birini görünce şok oldu. Jandarma ekipleri direkteki kişinin 26 yaşındaki Ahmet T. olduğunu belirledi.

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Gölcük ilçesi Saraylı köyünde su almaya giden bir vatandaş elektrik direğinde kendini iple asmış birini görünce hemen jandarma ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ahmet T. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet T.’nin cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.

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