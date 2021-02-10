PFDK'den Arda Turan'a derbideki hakareti gerekçesiyle ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki 'hakareti' gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.