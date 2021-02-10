ABD duyurdu! Yeni Kaledonya açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem!

Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) aktardığına göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Tsunami uyarısı şimdilik yapılmadı. Bu depremden kısa süre önce de aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası 6.2 ile sallandı

Öte yandan Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın Sumatra Adası’nın güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bir hafta önce de 5.2 ile sallanmıştı

Öte yandan, Endonezya’nın Batı Sulawesi bölgesindeki Mamuju kenti yakınlarında 3 Şubat’ta yerel saatle 16.25’te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde, bölge halkı büyük panik yaşamıştı.