CHP'li 17 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi geçiyor? Topluca açıklama yaptılar

CHP'de Muharrem İnce depremi sürüyor. İsimleri tek tek verilen CHP’li 17 milletvekilinin daha istifa ederek Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçecekleri iddia edildi. O 17 CHP'li açıklama yaptı. 17 vekil bu haberleri 'itibar suikastı girişimi' olarak nitelendirdi.

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CHP'li 17 milletvekili, 'Kılıçdaroğlu'nu istifa korkusu sardı' başlığıyla yer alan ve istifa edeceklerinin iddia edildiği haberleri üzerine ortak yazılı açıklama yaptı. Haberde 17 milletvekilinin isimleri tek tek sıralanmış ve istifa ederek Muharrem İnce'ye katılacakları öne sürülmüştü. İşte CHP'den istifa edeceği iddia edilen 17 milletvekili:

-Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

- Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek

- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

- Burdur Milletvekili Mehmet Göker

- Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın

- Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

- Denizli Milletvekili Teoman Sancar

- Giresun Milletvekili Necati Tığlı

- İzmir Milletvekili Mahir Polat

- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

- Kayseri Milletvekili Çetin Arık

- Muğla Milletvekili Süleyman Girgin

- Uşak Milletvekili Özkan Yalım

17 vekil imzasıyla ortak açıklama

İstifa edecekler listesinde ismi bulunan 17 milletvekili yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. 17 vekilin imzasıyla yayınlanan açıklamada, "CHP'nin ve Millet İttifakı’nın son dönemde aziz milletimiz nezdindeki güçlü karşılığını hazmedemeyenler partimize yönelik yoğun bir saldırıya başlamış, alçak bir itibar suikastına girişmişlerdir" denildi.

Hevesleri kursaklarında kalacak

Bugün bir gazetede, kendileriyle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haberin de bunun bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, "İftiralarla dolu mesnetsiz haberi kınayarak, tekzip ediyoruz. Haberin aslının olmadığını, yarınki sayısında açıklamasını, bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı. "CHP'yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP'nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarı için CHP'deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır."

Yalanlanan haberde ne deniyordu?

Yeni Asır gazetesinde yer alan ve bahsi geçen 17 CHP'li milletvekilinin 'istifa edecekler' diye sıralandığı haberde şu ifadeler yer alıyordu: "Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi içindeki kurmayları, CHP Genel Merkezi'nin ikna ve baskı turlarını önlemek için kuracakları partiye geçecek isimleri sır gibi saklıyor. İnce'nin kurmaylarının özellikle bazı isimleri gizli tutmaya özen gösterdiği ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun baskı yapmaması için isimlerle telefonla bile görüşülmediği sızan bilgiler arasında."