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HABER /  POLİTİKA

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'e Siirt'te sıcak karşılama

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Anadolu'yu gezmeye devam ediyor. Dün Diyarbakır'ı ziyaret eden Sarıgül, bugün de Siirt'e geldi. Siirt'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, ilgiyle karşılandı. Vatandaşla buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül, "Gençler kaos ortamından mutlaka kurtulup, ülkemizi huzura erdireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Anadolu'yu gezmeye devam ediyor. Dün Diyarbakır'ı ziyaret eden Sarıgül, bugün de Siirt'e geldi. 

Siirt'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, ilgiyle karşılandı. Vatandaşla buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül, "Gençler kaos ortamından mutlaka kurtulup, ülkemizi huzura erdireceğiz" ifadelerini kullandı. 

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