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HABER /  DÜNYA

ABD'de UFO paniği görenler telefona kaydetti işin aslı başka çıktı

Demirören Haber Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri'nde donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesi bölgede UFO paniğine yol açtı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska’dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

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