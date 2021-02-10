ABD'de UFO paniği görenler telefona kaydetti işin aslı başka çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska’dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.