BIST 1.543
DOLAR 7,04
EURO 8,54
ALTIN 418,13
HABER /  SPOR

Mauricio Lemos PFDK'ya sevk edildi

Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Lemos'un 09.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya'nın baş imamı Mehmet Boynukalın'dan şok laiklik çıkışı! "Laiklik anayasadan çıkarılsın"
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Almanya Savunma Bakanlığı: Ordu yarının tehditlerine karşı hazır değil
Sivas'ta, soba gazından etkilenen 6 kişilik aile hastanelik oldu
Jürgen Klopp'un acı günü: Annesini koronavirüsten kaybetti
Genel-İş üyesi işçiler Maltepe Belediyesi'ne grev kararı astı tarih açıklandı
Selçuk Bayraktar'dan Milli Uzay Programı'na ilişkin önemli açıklama
Hızır orucu ve duası nasıl - Hızır orucu rüyası nasıl görülür?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM mesajı: Tekrar yapılandırılmalı
İlker Başbuğ 'darbe'den ifade verdi! "Erken seçim olsa darbe olmazdı" demişti
Yorumlar