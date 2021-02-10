BIST 1.543
DOLAR 7,04
EURO 8,54
ALTIN 418,13
HABER /  GÜNCEL

İlker Başbuğ 'darbe'den ifade verdi! "Erken seçim olsa darbe olmazdı" demişti

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "darbe iması" yaptığı konuşması nedeniyle "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Başbuğ, ""Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" demiş ve AK Parti 81 ilde suç duyurusu yapmıştı.

Abone ol

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta bir gazetede yeni çıkan kitabının yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

İlker Başbuğ, avukatı İlkay Sezer ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde 4 Ocak'ta yaptığı söyleşide, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanan Başbuğ, bu sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklaması paylaştı. Açıklamada, "Müvekkilimiz İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir" dedi.

İlgili Haberler
AK Parti teşkilatları 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu yapıyor İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesiyle ilgili açıklaması olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da dehşete düşüren görüntü! Sahile inenler korkuya kapıldı!
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
Mersin'de doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul kara gömülecek! Prof. Dr. Orhan Şen karın başlayacağı gün ve saati açıkladı
Sakarya Geyve'de annesinin mezarını yerinde bulamayınca şok oldu
51 yaş büyük adamı gördüğü an aşık oldu! Evlendiler
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi
Eşini uçurumdan attığı iddia edilmişti: Zorla ikna etmiş
Uydu internet projesi kullanıma açılıyor! Türkiye'de fiyat ne kadar olacak?
Bakan Hulusi Akar’dan kritik S-400 açıklaması! Aktif etmeme şartını duyurdu
Yorumlar 3 yorum