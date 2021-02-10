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51 yaş büyük adamı gördüğü an aşık oldu! Evlendiler

Demirören Haber Ajansı

GÜNEY AFRİKA’da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi.

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Güney Afrika'nın başkenti Cape Town’da 29 yaşındaki Terzel Rasmus, 2016 yılında yerel bir gazetenin etkinliğinde 80 yaşındaki Wilson Rasmus ile tanıştı. Gördüğü anda aşık olduğunu belirten Terzel Rasmus, aralarındaki ilişkinin 'doğal ve güzel' olduğunu ifade etti. Terzel eşinin kendi okul masraflarını ödemesine yardımcı olduğunu da belirtirken Wilson da Terzel’le birlikte olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlenmesiyle ilgili olarak, " Çok eleştirilsem de bana iyi gelen Wilson ile evlenmek benim açımdan doğru bir karardı" dedi. 

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