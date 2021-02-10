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Pendik'te yengesine 'aldatma' şüphesiyle silahla ateş açtı

İhlas Haber Ajansı

PENDİK'te bir şahıs, ağabeyini 'aldattığını' öne sürdüğü yengesine evin içerisinde ateş açtı. 2 çocuklu kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kocasının, kendisini aldattığından şüphelendiği 2 çocuk annesi N.A. ile kocasının kardeşi Y.A. arasında tartışma çıktı. Y.A., ağabeyini aldattığından şüphelendiği kadına evin içerisinde tabanca ile ateş açtı.

Silahtan ateşlenen kurşun, N.A.'nın hem eline hem de bacağına isabet etti. Silahlı saldırgan ardından olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı kadın ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisine başlanırken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay hakkında bilgi veren mahalle sakini Fikri Baş, “Arkadaş komşumuz. Kim vurmuş bilmiyoruz. Ev sahibi kapı komşumuz. Ambulans vardı. Hiç ses duymadık. Ev sahibi buraya geldi. Misafir vardı bayılmış onu çıkaracaklar dedi” dedi.

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