Başakşehir darbesi sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu iddiası

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası Nihat Kahveci'nin Emre Belözoğlu iddiası dikkat çekti. Bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam edilmeyeceğini ifade eden Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.

Abone ol

Fenerbahçe, kupaya çeyrek finalde veda etti. Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olarak organizasyondan elendi. Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Lemos, müsabakanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü. Kupayı 2013'ten bu yana kazanamayan sarı-lacivertli takım, bu sezon sahasında tüm kulvarlarda 5. mağlubiyetini yaşadı.

Emre'nin üzgün hali

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

'İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz'

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti. Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek 'İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz' ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'nin sözleri şöyle;

- Emre Belözoğlu yerinde olmak istemezdim. Görevini yap bu futbolu izle misali. Çok üzgündür.

- Turu geçse de Sevgili Erol Bulut bilemiyorum kaç Fenerbahçe taraftarını memnun eder.

- Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Szalai ‘ye ayak uyduramadılar.