Yeni virüs ortaya çıktı yayılmaya başladı! Sars-CoV-2 ile yüzde 93,6 benzerlik gösteriyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken yeni bir virüs türü keşfedildi. Tayland'da Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan daha fazla benzeyen virüs endişeye neden oldu.

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Singapur Üniversitesi’nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, yeni tip koronavirüse (Covid-19) neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı. Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Covid-19’a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti. Söz konusu keşif, ilgili virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişletti.



Çalışma Nature Communications'da yayınlandı. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan koronavirüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti. Daha önceki araştırmalar, yeni tip koronavirüsün insanlara yayılmadan önce büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak virüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor.







Yüzde 93,6 benzerlik gösteriyor

Singapur Üniversitesi araştırmacıları, at nalı yarasalarındaki virüsü RacCS203 olarak adlandırdıklarını ve SARS-CoV-2'nin genetik koduyla yüzde 91,5 benzerlik sergilediğini söyledi. Bilim insanları ayrıca, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve yeni tip koronavirüsün genomuna yüzde 93,6 benzerlik gösteren RmYN02 virüsü ile yakından akraba olduğunu söyledi. Bununla birlikte araştırmacılar, Güney Tayland'daki yasalarda ve bir pangolinde bulunan antikorları inceledi. Antikorların pandemik virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bu durumun yeni tip koronavirüsü Güneydoğu Asya'da dolaştığının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.



DSÖ'den açıklama

Covid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uzman heyeti, dün incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi.



