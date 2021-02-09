Müstehcen fotoğraflarıyla para kazanıyordu çıplak halde bulundu! O detay cinayeti çözdü
Müstehcen fotoğraflarıyla para kazanan kadının yolda çıplak halde ölü olarak bulunmasıyla ilgili ortaya çıkan detay cinayeti çözdü. Telefonda bulunan uygulamadaki detay herkesi şaşırttı.
42 yaşındaki Kathleen Dawn 'Kat' West, eşiyle birlikte Calera'da yaşadığı evinin dışında, sabah 5 civarında çıplak halde bulundu. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kısmen çıplak halde bulunan kadının kocası Jeffrey West, cinayetle suçlanarak tutuklandı.
Yapılan otopsi sonrasında kadının kafasına içki şişesi vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Karısını vahşice öldürmekle suçlanan Jeffrey West'in cinayet davası Kasım ayında başladı.
Savcılar Shelby İlçe Mahkemesi'nde görülen davanın açılış konuşmalarında, Jeffrey ile karısının, cinayetten önce birkaç kez tartıştıklarını anlattı.
Jeffrey West'in avukatı John Charles Robbins ise, Kat'in sarhoş olduğunu ve öldüğü gece düşüp kafasını çarptığını savundu.