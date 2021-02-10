Burdur'da yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi! Kızı lavaboya gidince...
BURDUR'da alzaymır hastası yaşlı kadın birinci kattaki evinin penceresinden klimanın üstüne çıkınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti.Abone ol
Olay, Burdur Merkez Burç Mahallesi Özlem evler 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 88 yaşındaki Yaşar Gökmen pencereden evin dış duvarına bağlı klima ünitesinin üzerine çıktı. Yaşlı kadını ilk gören karşı binadaki komşuları hemen itfaiye ve polisi aradı. Verilen adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yaşlı kadının düşme ihtimaline karşılık pencerenin altına hemen branda açılırken durumu fark eden yaşlı kadının kızı itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan annesini pencereden içeri çekmeyi başardı.
Yaşar Gökmen’in evde kızıyla birlikte yaşadığı, alzaymır hastası olduğu, kızının lavaboya gittiği kısa süre içinde pencereyi açıp klima ünitesinin üzerine çıktığı öğrenildi.