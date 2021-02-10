Hikmet Karaman'dan Ankaragücü'ne 1.5 yıllık imza

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MKE Ankaragücü, deneyimli teknik adam Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.