BIST 1.551
DOLAR 7,06
EURO 8,56
ALTIN 417,70
HABER /  EKONOMİ

Zehra Zümrüt Selçuk: Yarım çalışma ödeneği ile toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında toplam 84,1 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneği ile kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlıyoruz. 2016 yılından bugüne kadar Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kadına toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

Ödenekten yararlanmak için...

Bakan Selçuk, kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de ele geçirildi! Tam 3 bin 500 adet
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
Gaziantep'te kan aktı: İki ayrı kavgada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Yüz yüze eğitimden önce 4 hafta tam sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı
Hızır orucu nedir kimler tutar 2021 kaç gün tutulacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
Furkan Korkmaz'dan galibiyete 13 sayılık katkı
Antalya'da katliam gibi kaza! 7 aylık evlilerdi tanıştıkları günün yıldönümünde öldüler
Merih Demiral İtalyanları mest etti: Sahanın en iyisi
Monolit nedir monolit taşı ne iş yarar? En büyük monolit hangisi?
Yorumlar